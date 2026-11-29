Advertisement Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang Dwi Yanti. (Antara)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang memastikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) digunakan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti mengatakan, bantuan operasional tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari pengadaan peralatan pemadaman hingga penyediaan sumber air bagi petugas di lapangan.

"Artinya, ada atau tidak ada uangnya, Wali Kota Singkawang tetap diperintahkan agar dilakukan pemadaman dan penanganan. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," kata Dwi Yanti di Singkawang, Minggu.

Ia menjelaskan, sejak awal kejadian karhutla, Pemkot Singkawang berfokus pada upaya pemadaman dan penanganan kebakaran. Pemerintah daerah saat itu belum memperkirakan akan menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Setelah bantuan diterima, penggunaannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan teknis. Salah satunya pengadaan 10 sambungan selang pemadam kebakaran dengan panjang masing-masing 20 meter.

Anggaran tersebut juga digunakan untuk pengadaan mesin pompa dan mobil pemadam kebakaran. Selain itu, pemerintah melakukan pembukaan saluran air menggunakan alat berat jenis ekskavator guna mendukung penanganan karhutla.

Bangun Sumur Bor untuk Sumber Air

Dwi mengatakan, bantuan juga dimanfaatkan untuk membangun sumur bor sebagai sumber air alternatif bagi kebutuhan pemadaman.

Upaya tersebut diperlukan karena saat karhutla terjadi, Singkawang juga menghadapi kondisi kekeringan yang membatasi ketersediaan air di sejumlah lokasi.

“Karena saat itu kondisi kita juga sedang mengalami kekeringan, sehingga harus mencari sumber air baru. Salah satunya melalui pembuatan sumur bor, selain itu ada di sungai-sungai yang ada,” ujarnya.

Selain peralatan dan sumber air, bantuan operasional mencakup kebutuhan konsumsi bagi aparat dan personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut juga diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang membantu upaya pemadaman di sejumlah lokasi.

Menurut Dwi, keterlibatan berbagai unsur, termasuk MPA, turut mendukung penanganan kebakaran di wilayah Singkawang.

Ia menyebutkan, penanganan karhutla di Kota Singkawang saat ini telah dapat diselesaikan melalui dukungan peralatan, penyediaan sumber air, dan keterlibatan personel lintas unsur.