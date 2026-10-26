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Sintang

Sintang Siapkan Rp10 Miliar untuk Antisipasi Karhutla 2027, Water Tanker dan Selang Ditambah

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Riska Nanda Kumala Sari
Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny.
Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny.

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan sarana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk menghadapi potensi kebakaran pada 2027. Melalui bantuan pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar, sejumlah peralatan pemadam ditambah dan akses terhadap sumber air diperkuat agar petugas tidak kesulitan saat melakukan pemadaman di lokasi rawan kebakaran.

Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang sebelumnya menjadi kendala ketika karhutla terjadi. Pengadaan mencakup penambahan unit mobil pemadam kebakaran, pompa robin, selang, serta sarana penyediaan air di sejumlah wilayah.

“Bantuan sekitar Rp10 miliar itu digunakan untuk mendukung penanganan karhutla. Sebagian besar anggarannya, kalau tidak salah, dialokasikan untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan petugas di lapangan,” ujar Ronny di Sintang kemarin.

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Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang dirasakan petugas saat pemadaman sebelumnya adalah keterbatasan panjang selang. Kondisi tersebut menyulitkan penyaluran air ketika titik api berada jauh dari jangkauan kendaraan pemadam. Karena itu, pemerintah melakukan penambahan panjang selang agar petugas memiliki jangkauan kerja yang lebih luas.

“Kemarin kami menerima masukan bahwa selang yang tersedia hanya mampu menjangkau sekitar ratusan meter. Sekarang jangkauannya diperpanjang supaya petugas lebih leluasa menyalurkan air ketika menangani kebakaran,” jelasnya.

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Selain peralatan pemadam, pemerintah juga menyiapkan water tanker atau tempat penampungan air di sejumlah lokasi. Ronny menyebut terdapat sekitar delapan hingga sembilan titik yang menjadi sasaran penempatan sarana tersebut, terutama di wilayah yang dipetakan memiliki risiko kebakaran.

Menurutnya, keberadaan penampungan air diperlukan karena petugas kerap menghadapi kesulitan mencari sumber air ketika musim kemarau berlangsung. Kondisi itu dapat memperlambat proses pemadaman apabila titik kebakaran berada jauh dari sumber air.

“Lokasi penempatan sudah dipetakan, khususnya di kelurahan yang rawan kebakaran. Kami ingin ketika karhutla kembali terjadi, petugas tidak lagi kebingungan mencari sumber air untuk melakukan pemadaman,” tutur Ronny.

Ia menambahkan, pengadaan sarana tersebut merupakan bagian dari persiapan mitigasi sejak dini. Pemerintah berharap kesiapan peralatan dan ketersediaan air dapat mempercepat respons petugas sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran pada 2027. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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