Bupati Sintang Ingatkan Pengelola Asrama dan Pesantren, Jangan Khianati Kepercayaan Orang Tua

PONTIANAK POST - Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak di asrama dan pondok pesantren harus dibalas dengan perlindungan, pengawasan, serta pendidikan yang layak. Pengelola lembaga pengasuhan anak di Kabupaten Sintang diharapkan memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman dari berbagai ancaman, termasuk narkoba, judi online, dan pergaulan bebas.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, tanggung jawab tersebut berlaku bagi seluruh pengelola asrama, pondok pesantren, taman penitipan anak, maupun lembaga pengasuhan lainnya, sekalipun belum ditemukan persoalan yang mengancam keselamatan anak.

“Langkah menjaga anak perlu dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan. Orang tua mempercayakan anaknya kepada pengelola agar dibimbing, dididik, dan diawasi dengan baik. Kepercayaan itu harus dijawab melalui tanggung jawab yang sungguh-sungguh,” ujar Bala, Minggu (25/10).

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Bala menyatakan, keamanan merupakan kebutuhan utama yang wajib dipastikan setiap lembaga pengasuhan. Selain memperoleh pendidikan dan pembinaan akhlak, anak-anak juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik serta perlindungan selama berada dalam lingkungan asrama maupun pesantren.

Bala mengingatkan, menerima anak untuk diasuh berarti bersedia mengambil tanggung jawab layaknya orang tua. Pengelola harus memiliki keteguhan dan integritas dalam menjalankan tugas, termasuk ketika menghadapi beragam perilaku anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan.

Advertisement “Setiap anak memiliki karakter dan tingkah laku yang berbeda. Namun, itulah bagian dari tanggung jawab pengasuh, yakni mengarahkan mereka agar tumbuh dengan baik. Jangan hanya memastikan anak berada di tempat kita, tetapi juga perhatikan bagaimana mereka diperlakukan dan dilindungi,” bebernya.

Ia menambahkan, ketulusan dalam membimbing anak akan meninggalkan kesan positif yang dapat dikenang hingga dewasa. Pengalaman baik tersebut juga berpotensi membangun reputasi lembaga pengasuhan melalui cerita para anak kepada orang lain.

Di sisi lain, Bala mengingatkan orang tua memilih asrama atau pesantren karena mengharapkan anak terhindar dari pengaruh negatif di luar lingkungan keluarga. Harapan itu tidak boleh diabaikan oleh pihak yang menerima amanah pengasuhan.