Pemkab Sintang Siapkan SI-RADAR untuk Pantau Penanganan Isu dan Kinerja Tindak Lanjut OPD

PONTIANAK POST - Pemantauan penanganan persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang akan diperkuat melalui aplikasi SI-RADAR. Sistem yang digagas Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Asmidi, ini dirancang untuk memantau perkembangan isu sekaligus memastikan tindak lanjut oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat secara sistematis.

Asmidi menjelaskan, SI-RADAR dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pemerintah daerah terhadap mekanisme deteksi dini yang mampu mengidentifikasi persoalan di bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Melalui sistem tersebut, berbagai informasi dapat dihimpun dan diolah menjadi bahan analisis sebelum digunakan sebagai pertimbangan pimpinan dalam menentukan langkah penanganan.

“Informasi dari berbagai sumber nantinya dikumpulkan dalam satu sistem, kemudian diverifikasi dan dianalisis berdasarkan tingkat perkembangan isunya. Dengan begitu, pimpinan memiliki bahan pertimbangan yang lebih terstruktur dalam merespons persoalan di daerah,” jelas Asmidi di Sintang kemarin.

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Satu diantara fungsi penting SI-RADAR adalah memantau perkembangan penanganan isu setelah arahan diberikan kepada perangkat daerah terkait. Dengan mekanisme tersebut, proses tindak lanjut dapat diketahui melalui pencatatan yang lebih teratur.

"Sehingga perkembangan setiap persoalan tidak berhenti pada tahap pelaporan semata," ucapnya.

Advertisement Aplikasi ini memiliki alur kerja yang mencakup pemasukan informasi, pengelolaan basis data, analisis, penyusunan rekomendasi, pemberian arahan pimpinan, hingga pemantauan tindak lanjut. Seluruh tahapan tersebut didukung dashboard yang terdiri atas enam halaman untuk memudahkan pengelolaan informasi.

“SI-RADAR diharapkan membantu koordinasi lintas perangkat daerah. Perkembangan penanganan setiap isu bisa dipantau dengan lebih sistematis, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih cepat, tepat, dan berdasarkan informasi yang tersedia,” katanya.