Sintang Usulkan Tambahan Bedah Rumah 2027, Tahun Ini Dapat Alokasi Sekitar 4.000 Unit

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan data usulan tambahan program bedah rumah untuk memperluas bantuan bagi masyarakat yang menempati hunian tidak layak. Langkah ini dilakukan agar jumlah penerima bantuan pada 2027 dapat melampaui alokasi sekitar 4.000 unit yang diperoleh Sintang pada 2026.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sintang, Hendrikus, mengatakan sebagian besar program bedah rumah tahun ini telah terealisasi dan melalui proses verifikasi. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Untuk tahun 2026, Sintang memperoleh alokasi sekitar 4.000 unit bedah rumah. Sebagian besar sudah terealisasi dan terverifikasi, sedangkan pelaksanaan lainnya mulai berjalan secara bertahap,” ujar Hendrikus.

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Ia menuturkan, pemerintah daerah berharap seluruh tahapan program tahun ini dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bisa segera merasakan manfaatnya. "Program ini menjadi salah satu upaya memperbaiki kondisi tempat tinggal warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah," jelasnya.

Di sisi lain, persiapan untuk pengajuan bantuan tahun berikutnya juga mulai dilakukan. Dinas Perkim Sintang tengah menyiapkan data yang diperlukan, termasuk informasi dari pemerintah desa mengenai rumah warga yang masih membutuhkan penanganan.

Advertisement Data tersebut akan menjadi dasar pengusulan tambahan bantuan kepada pemerintah pusat. Dengan persiapan lebih awal, pemerintah daerah berharap kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam program 2026 dapat kembali diajukan pada tahun berikutnya.

“Kami sedang menyiapkan data dari desa untuk mengusulkan kebutuhan yang belum tertangani tahun ini. Harapannya, pada 2027 Sintang bisa mendapatkan alokasi lebih banyak dari sekitar 4.000 unit yang diterima pada 2026,” ungkap Hendrikus.