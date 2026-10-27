DKBP3A Sintang Siapkan Pendampingan Anak Korban Kekerasan, Masyarakat Diminta Tingkatkan Pengawasan

PONTIANAK POST - Kekerasan terhadap anak berisiko terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah tangga, asrama, pondok pesantren, tempat penitipan anak, hingga panti asuhan. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang mengajak masyarakat memperkuat pengawasan bersama guna mencegah perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus memastikan korban memperoleh pendampingan ketika kasus terjadi.

Kepala DKBP3A Sintang, Edy Harmaeni, mengatakan persoalan kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian karena dampaknya dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis korban. Berdasarkan penanganan yang dilakukan, kasus perundungan dan kekerasan seksual masih ditemukan di wilayah Sintang.

Ia menyebutkan, pada 2024 terdapat dua kasus yang ditangani dan diselesaikan melalui kesepakatan antarkeluarga. Namun, penyelesaian tersebut tidak menghilangkan pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan kekerasan berulang.

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“Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Kita tidak ingin anak mengalami kekerasan karena akibatnya bisa panjang, terutama terhadap perkembangan psikologis mereka,” ujar Edy, Senin (26/10).

Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan anak tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan keluarga. Tempat pengasuhan seperti asrama, pondok pesantren, penitipan anak, dan panti asuhan juga memerlukan pengawasan agar anak-anak yang tinggal di dalamnya mendapatkan perlindungan memadai.

Advertisement Edy menjelaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi seluruh potensi kekerasan. Keterlibatan pengelola tempat pengasuhan, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mengenali serta mencegah tindakan yang membahayakan anak.

“Semua pihak harus ikut mengawasi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh,” tuturnya.

DKBP3A Sintang memiliki unit pelaksana teknis yang dapat memberikan pendampingan ketika terjadi kasus kekerasan. Masyarakat yang menemukan atau mengalami persoalan tersebut dapat melaporkannya agar korban memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Jika kekerasan dalam rumah tangga turut memengaruhi kondisi anak, keluarga dapat menghubungi DKBP3A untuk mendapatkan bantuan, termasuk mediasi dan perlindungan melalui fasilitas penampungan sementara atau shelter apabila diperlukan.