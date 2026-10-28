Wabup Sintang Ajak UMKM Promosikan Produk Pangan Lokal Lewat Media Sosial Pemerintah

PONTIANAK POST - Pelaku usaha dan masyarakat kreatif di Kabupaten Sintang dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk olahan pangan lokal dengan dukungan promosi dari pemerintah daerah.

Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan, produk yang memiliki keunikan dan kreativitas dalam pengolahan dapat diperkenalkan melalui platform digital agar menjangkau lebih banyak konsumen.

"Kami pemerintah daerah membuka peluang membantu mempromosikan produk tersebut melalui akun media sosial yang dikelola instansi maupun pejabat pemerintah," ujar Ronny, Selasa (27/10).

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Ronny menjelaskan, masyarakat yang memiliki produk olahan pangan lokal bisa mengunggah foto atau video produknya ke media sosial. Unggahan tersebut kemudian dapat menandai akun Instagram Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sintang serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).

Menurutnya, cara tersebut menjadi satu diantara langkah sederhana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkenalkan produk tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemasaran konvensional. Jangkauan media sosial memungkinkan informasi mengenai produk lokal tersebar lebih luas dan dikenal oleh calon pembeli dari berbagai kalangan.

Advertisement “Silakan masyarakat yang memiliki ide kreatif dalam mengolah pangan lokal memperkenalkan produknya melalui media sosial. Tandai akun Prokopim Sintang atau akun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan supaya kami bisa melihat dan ikut membantu mempromosikannya,” kata Ronny.

Ia menambahkan, akun media sosial pribadi pejabat pemerintah daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran promosi tambahan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan masyarakat berpeluang memperoleh perhatian dari pengguna media sosial yang lebih beragam.

Ronny berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengembangkan usaha berbasis bahan pangan lokal. Kreativitas dalam mengolah bahan pangan menjadi produk bernilai jual merupakan peluang untuk memperluas usaha sekaligus memperkenalkan potensi daerah.