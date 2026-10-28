Operasi Patuh Kapuas 2026 Libatkan 510 Personel, Pengendara di Kalbar Diminta Lebih Disiplin

PONTIANAK POST - Sebanyak 510 personel kepolisian dikerahkan dalam Operasi Patuh Kapuas 2026 di Kalimantan Barat yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November. Operasi ini menyasar peningkatan kepatuhan pengendara sekaligus menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat membacakan sambutan Kapolda Kalbar dalam apel gelar pasukan di halaman Polres Sintang, Senin (26/10), menyebut keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari penindakan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara.

“Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan harus tumbuh dari kesadaran dan kedisiplinan, disertai kerja sama yang baik antara kepolisian dan masyarakat,” ujar Bala.

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Bala menuturkan, jalan raya harus menjadi ruang publik yang aman bagi seluruh pengguna. Karena itu, kegiatan pengaturan, patroli, pelayanan, hingga penegakan hukum perlu memberikan manfaat nyata dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bala menjelaskan, tantangan lalu lintas di Kalbar masih berkaitan dengan kebiasaan berkendara berisiko, seperti tidak memakai helm, melawan arus, serta anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan.

Advertisement "Kondisi ini membutuhkan pendekatan melalui edukasi dan penindakan yang proporsional," tuturnya.

Pada Operasi Patuh Kapuas 2025, tercatat 6.204 pelanggaran, terdiri atas 2.235 tilang dan 3.969 teguran. Dalam periode yang sama, terjadi 14 kecelakaan dengan 12 korban luka berat dan 13 korban luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia.

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“Tidak adanya korban meninggal dunia patut dipertahankan. Namun, korban luka yang masih terjadi menunjukkan bahwa kewaspadaan dan kedisiplinan pengendara tetap harus diperbaiki,” ungkap Bala.

Operasi tahun ini melibatkan 120 personel satuan tugas Polda Kalbar dan 390 personel dari jajaran polres. Pelaksanaannya mencakup pemetaan titik rawan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan, disertai penyuluhan serta pendidikan keselamatan berkendara.