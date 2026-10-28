Sekda Sintang Kartiyus Sebut Public Speaking Penting untuk Tingkatkan Kepercayaan Diri

PONTIANAK POST - Kemampuan berbicara di depan umum tidak cukup hanya dengan menguasai teknik komunikasi, tetapi juga membutuhkan keberanian, rasa percaya diri, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus mengatakan, keterampilan public speaking kini dibutuhkan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, organisasi hingga kehidupan bermasyarakat. Kemampuan tersebut membantu seseorang menyampaikan gagasan secara jelas sekaligus membangun hubungan yang baik dengan orang lain.

“Setiap orang perlu mampu mengutarakan pemikirannya dengan baik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Komunikasi yang efektif juga membantu membangun relasi dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar,” ujar Kartiyus, Selasa (27/10).

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Menurutnya, berbagai macam kegiatan seperti seminar mengenai keterampilan berbicara di depan umum memiliki manfaat lebih luas daripada sekadar mempelajari cara menyampaikan materi. "Kegiatan semacam itu dapat menjadi ruang bagi peserta untuk melatih keberanian, mengembangkan kepercayaan diri, serta membiasakan diri mengemukakan pandangan secara santun," katanya.

Kartiyus berharap kemampuan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi, baik ketika menyampaikan gagasan dalam forum resmi maupun saat berinteraksi sehari-hari. Keberanian berbicara perlu disertai kemampuan menyusun pesan secara terarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Advertisement “Berbicara dengan baik bukan hanya soal kelancaran menyampaikan kalimat. Kita juga perlu memperhatikan kejelasan pesan, kesantunan bahasa, serta tanggung jawab atas pendapat yang disampaikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial membuat keterampilan berkomunikasi semakin penting. Masyarakat kini memiliki kesempatan luas untuk menyampaikan pandangan kepada publik melalui berbagai platform digital.

Namun, ruang komunikasi yang semakin terbuka juga perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai etika. Kebebasan mengutarakan pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan perasaan orang lain atau menyebarkan pernyataan tanpa mempertimbangkan dampaknya.