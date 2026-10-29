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Sintang

ASN Pemkab Sintang Ikuti Profiling Kompetensi untuk Pemetaan Karier dan Pengembangan SDM

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Ilustrasi ASN. (Jawa Pos)
Ilustrasi ASN. (Jawa Pos)

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PONTIANAK POST - Sebanyak 347 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti profiling untuk memetakan kompetensi berdasarkan jenjang jabatan masing-masing. Kegiatan yang berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober 2026 di Laboratorium Komputer Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang tersebut dilaksanakan secara bertahap selama empat hari dengan menyesuaikan kapasitas fasilitas komputer yang tersedia.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang, Maryadi, menjelaskan peserta berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pelaksana. Rinciannya meliputi 15 pejabat pimpinan tinggi pratama, 29 pejabat administrator, 66 pejabat pengawas, 58 pejabat fungsional, serta 179 pelaksana.

Menurut Maryadi, pembagian jadwal dilakukan agar seluruh peserta dapat mengikuti proses profiling secara tertib sesuai kapasitas laboratorium. Setiap hari, kegiatan dijadwalkan menampung sekitar 100 peserta yang dibagi ke dalam dua sesi. Ia menyebutkan, pengaturan jumlah peserta berkaitan dengan ketersediaan perangkat komputer di laboratorium BKPSDM. Saat ini, fasilitas tersebut memiliki 50 unit komputer yang digunakan secara bergantian oleh peserta pada setiap sesi.

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Dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang, pengaturan jadwal menjadi bagian penting untuk memastikan proses penilaian kompetensi berjalan sesuai rencana.

Maryadi menyatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemetaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Sintang. Data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan kompetensi pegawai dari berbagai tingkatan jabatan.

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"Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi, pembinaan karier, serta penataan aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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