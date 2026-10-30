Polres dan BNN Sintang Gandeng 17 Pengelola Usaha Perketat Pengawasan Narkoba

PONTIANAK POST - Pengelola hotel, tempat hiburan malam, karaoke, kafe, dan bar di Kabupaten Sintang berkomitmen memperketat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di lingkungan usaha mereka.

Komitmen tersebut melibatkan 17 perwakilan pelaku usaha yang menandatangani pakta integritas bebas narkoba bersama Polres Sintang dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sintang sebagai langkah pencegahan peredaran narkotika di ruang usaha yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan.

"Kerja sama kami dengan BNN tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba," ujar Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, Kamis (29/10).

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Menurut Budi, keterlibatan pengelola usaha diperlukan karena mereka memiliki akses langsung untuk mengawasi aktivitas di tempat masing-masing. Pengawasan yang konsisten diharapkan dapat mempersempit peluang peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Kami tidak ingin komitmen ini justru dianggap sebagai beban bagi pelaku usaha. Kami mengajak seluruh pengelola ikut bertanggung jawab menjaga tempat mereka mencari nafkah agar tidak menjadi ruang yang membahayakan anak-anak dan generasi penerus,” tuturnya.

Advertisement Ia menegaskan, penandatanganan dokumen tersebut harus diikuti tindakan konkret, terutama dalam mengawasi aktivitas pengunjung dan lingkungan usaha,"Para pelaku usaha juga diharapkan tidak memberikan ruang bagi segala bentuk transaksi maupun penyalahgunaan narkoba."

Budi mengatakan, pengelola yang menemukan aktivitas mencurigakan berkaitan dengan narkotika perlu segera berkoordinasi dengan kepolisian atau BNN agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.