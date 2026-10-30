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Sintang

Selisih Data Stunting Sintang Capai 10 Persen, Kartiyus Soroti Pentingnya Sanitasi Keluarga

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Sekretaris Daerah Sintang sekaligus Duta Stunting Kabupaten Sintang, Kartiyus
Sekretaris Daerah Sintang sekaligus Duta Stunting Kabupaten Sintang, Kartiyus

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PONTIANAK POST - Perbedaan hasil survei angka stunting di Kabupaten Sintang yang mencapai 10 persen menjadi perhatian Sekretaris Daerah Sintang sekaligus Duta Stunting Kabupaten Sintang, Kartiyus. Menurutnya, upaya menekan stunting perlu berfokus pada kesehatan ibu hamil dan anak, pemenuhan gizi, serta perbaikan sanitasi keluarga. 

Kartiyus menyampaikan hal tersebut saat membuka Lokakarya Mini Lintas Sektor Wilayah Kerja Puskesmas Tanjungpuri, Kecamatan Sintang. Perbedaan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Pemantauan Status Gizi Masyarakat (PPGM) perlu dicermati karena pemilihan lokasi survei dapat memengaruhi gambaran prevalensi stunting daerah.

“Selisih hingga 10 persen ini cukup besar. Jika survei dilakukan di desa dengan angka stunting tinggi, hasilnya bisa menggambarkan kondisi kabupaten yang juga tinggi karena desa tersebut menjadi sampel yang mewakili wilayah,” ujar Kartiyus, Kamis (29/10). 

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Selain pemenuhan gizi, sanitasi menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting. Kartiyus menyebut Kecamatan Sintang belum mendeklarasikan status Open Defecation Free (ODF) karena baru tujuh desa dan kelurahan yang memenuhi kondisi tersebut. Sementara itu, Kecamatan Binjai Hulu telah mencapai deklarasi ODF tingkat kecamatan setelah seluruh desanya memenuhi persyaratan.

Ia mengajak masyarakat menyediakan jamban di rumah masing-masing dan mulai meninggalkan fasilitas buang air di sungai. Perubahan kebiasaan itu, menurutnya, perlu dilakukan secara bertahap agar masyarakat dapat menyesuaikan diri.

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“Kalau memungkinkan, jamban di sungai tidak lagi digunakan. Setiap rumah sebaiknya memiliki WC sendiri, tetapi pelaksanaannya dilakukan perlahan sesuai kesiapan warga,” katanya.

Kartiyus juga meminta orang tua dan keluarga memantau pertumbuhan anak, terutama berat dan tinggi badan. Jika ditemukan perkembangan yang tidak sesuai, pemeriksaan ke tenaga kesehatan perlu segera dilakukan.

Ia mencontohkan perhatian terhadap ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun sebagai langkah penting dalam pencegahan stunting.

“Pastikan ibu hamil rutin memeriksakan kandungan, anak mendapat pemeriksaan kesehatan dan asupan gizi cukup, serta keluarga memiliki akses air bersih dan jamban sehat,” pintanya.

Kartiyus menambahkan, anak yang terindikasi mengalami kekurangan gizi perlu mendapat penanganan khusus sedikitnya tiga bulan disertai pemantauan berkala untuk melihat perkembangan kondisinya. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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