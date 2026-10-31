PGRI Sintang Ikuti Lomba Olahraga, Seni, dan Inovasi Pembelajaran di Porsenijar Kalbar

PONTIANAK POST - Kontingen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sintang mengikuti beragam cabang olahraga, seni, hingga perlombaan inovasi pembelajaran dalam Pekan Olahraga dan Seni (Porsenijar) tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Keikutsertaan tersebut mencakup pertandingan beregu, perorangan, serta kreativitas tenaga pendidik dari berbagai jenjang pendidikan.

Ketua PGRI Kabupaten Sintang, Yustinus J, menjelaskan kontingen Sintang akan berkompetisi pada sejumlah cabang olahraga. Di antaranya bola voli putra dan putri, bulu tangkis beregu, tenis meja beregu, sepak takraw, futsal putra, serta senam beregu campuran. Menurutnya, cabang yang diikuti tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik dan ketangkasan. Porsenijar juga memberikan ruang bagi peserta untuk memperlihatkan kemampuan di bidang seni dan kreativitas.

“Selain pertandingan olahraga, peserta dari Sintang juga mengikuti lomba menyanyi solo, tari tunggal putra dan putri, serta melukis dengan tema yang telah ditentukan panitia,” jelas Yustinus, Jumat (30/10).

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Yustinus mengatakan, bidang pendidikan turut menjadi bagian dari perlombaan melalui Lomba Inovasi Pembelajaran (Inobel). Kompetisi tersebut melibatkan tenaga pendidik dari berbagai tingkatan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Ajang Inobel menjadi kesempatan bagi para guru untuk memperlihatkan gagasan kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran. Melalui kompetisi tersebut, peserta dapat memperkenalkan pendekatan maupun hasil pengembangan pembelajaran yang diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing.