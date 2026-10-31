Sekda Sintang Kartiyus Tekankan Ketahanan Keluarga untuk Bangun SDM Berkualitas

PONTIANAK POST - Pembangunan sumber daya manusia berkualitas perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Keharmonisan dan ketahanan keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter generasi penerus sekaligus menentukan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga perlu dilakukan melalui pembinaan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, mulai dari pengasuhan balita hingga pendampingan remaja dan lansia.

“Pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi bangsa. Kondisi keluarga yang harmonis dan berkualitas akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, bahkan politik,” kata Kartiyus, Jumat (30/10).

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Ia menilai, upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2025–2029, yakni mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan. Arah pembangunan itu juga memiliki keterkaitan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya mengenai penguatan pembangunan manusia.

Kartiyus menjelaskan, satu diantara pendekatan yang digunakan untuk memperkuat ketahanan keluarga ialah program Tribina. Program ini mencakup Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).