OPD Sintang Bakal Miliki Agen Keamanan Informasi untuk Cegah Serangan Siber

PONTIANAK POST - Ancaman serangan siber dan kerentanan sistem digital menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Untuk mengantisipasi risiko kebocoran data dan gangguan layanan, Pemkab Sintang tengah menyiapkan regulasi yang mengatur standar keamanan informasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang, Igor Nugroho, mengatakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) menjadi langkah penting untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki pedoman dalam melindungi sistem dan data yang dikelola.

Igor menjelaskan, kebutuhan regulasi semakin mendesak karena ancaman terhadap keamanan ruang digital terus berkembang. Terlebih, aktivitas pemerintahan kini semakin bergantung pada sistem elektronik, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

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“Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan dalam menjaga keamanan informasi. Kami mencatat terdapat ratusan peringatan dengan tingkat kritis serta kerentanan pada sistem yang perlu mendapat perhatian serius,” jelas Igor di Sintang kemarin.

Melalui Raperbup SMKI, Igor mengatakan pemerintah daerah akan memiliki landasan untuk menerapkan pengamanan informasi secara lebih terarah. "Salah satu ketentuan yang disiapkan adalah penunjukan Agen Keamanan Informasi pada setiap OPD," terangnya.

Advertisement Keberadaan agen tersebut diharapkan membantu memastikan penerapan standar keamanan berjalan di masing-masing instansi. Selain itu, aturan juga akan mengatur perlindungan data pribadi masyarakat serta mekanisme penanganan insiden keamanan digital. Igor menyebutkan, keterlibatan seluruh perangkat daerah diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing instansi.