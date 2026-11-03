Sebaran 326 PAUD di Sintang Jadi Fondasi Penting SDM Berkualitas, Kadisdikbud Soroti Tantangan Kompe

PONTIANAK POST - Sebaran pendidikan anak usia dini (PAUD) yang telah menjangkau 326 desa di Kabupaten Sintang menjadi modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Namun, pemerataan layanan tersebut masih perlu diikuti peningkatan kompetensi pendidik serta pengakuan terhadap keberadaan guru PAUD, khususnya yang berstatus nonformal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan saat ini terdapat 326 satuan PAUD dan TK di Sintang, dengan 299 PAUD berstatus aktif. Jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk membangun fondasi pendidikan sejak usia dini.

Menurutnya, dari total 391 desa di Kabupaten Sintang, sebanyak 326 desa telah memiliki PAUD. Capaian itu menunjukkan jangkauan pendidikan dasar anak semakin luas, meskipun peningkatan mutu pembelajaran tetap menjadi pekerjaan penting.

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“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari jenjang paling dasar, yakni PAUD dan TK, kemudian SD hingga SMP sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata Roni.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas guru PAUD melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun program pengembangan kompetensi lainnya.

Advertisement "Dengan kemampuan pendidik yang semakin baik, proses pembelajaran di tingkat awal diharapkan berjalan lebih optimal," ungkapnya.

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Roni menyebut, peningkatan kualitas pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran seluruh pihak, termasuk tenaga pendidik dan masyarakat, diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat berkembang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia menyoroti regulasi nasional yang dinilai belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap guru PAUD nonformal. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu diperjuangkan bersama agar keberadaan dan peran mereka memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah.

“Regulasi di negara kita masih membatasi pengakuan terhadap guru PAUD, terutama yang nonformal. Ini menjadi perjuangan bersama agar ada perubahan aturan sehingga seluruh pendidik mendapatkan pengakuan,” ujarnya.

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Meski demikian, Roni berharap persoalan regulasi tidak mengurangi semangat para pendidik dalam menjalankan tugas.