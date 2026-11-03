Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sintang

Wujud Nyata Kepedulian Sosial, Korem 121/Abw Selesaikan Renovasi Panti Asuhan di Sintang Demi Kenyam

R
Penulis: Riska Nanda Kumala Sari

Advertisement

REHAB : Korem 121/Abw melaksanakan perehaban Panti Asuhan Cahaya Purnama di Kabupaten Sintang untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan anak-anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
REHAB : Korem 121/Abw melaksanakan perehaban Panti Asuhan Cahaya Purnama di Kabupaten Sintang untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan anak-anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

PONTIANAK POST - Kondisi tempat tinggal yang layak dan nyaman menjadi kebutuhan penting bagi anak-anak panti asuhan. Menjawab kebutuhan tersebut, Korem 121/Abw melaksanakan perehaban Panti Asuhan Cahaya Purnama di Kabupaten Sintang untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan anak-anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Korem 121/Abw. Menurutnya, perhatian terhadap kondisi panti asuhan merupakan bagian dari kepedulian sosial yang perlu terus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Advertisement

“Kami berharap melalui perehaban ini, Panti Asuhan Cahaya Purnama dapat menjadi tempat yang semakin layak, aman dan nyaman bagi anak-anak,” ujar Anggit, Senin (2/11).

Baca Juga: Camat dan Lurah di Sintang Diminta Kuasai Wilayah, Data Pendidikan Warga Harus Diperbarui

Ia mengatakan, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menjawab berbagai kebutuhan sosial. Anggit menuturkan, perbaikan sarana dan prasarana tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal anak-anak yang membutuhkan perhatian bersama.

Advertisement

"Melalui perehaban ini, kami berharap fasilitas panti semakin memadai sehingga penghuni dapat beristirahat, belajar, serta beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman," tuturnya. (nda)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

OPD Sintang Bakal Miliki Agen Keamanan Informasi untuk Cegah Serangan Siber

OPD Sintang Bakal Miliki Agen Keamanan Informasi untuk Cegah Serangan Siber

Pemkab Sintang siapkan aturan keamanan informasi dan penunjukan agen keamanan di setiap OPD untuk melindungi data pemerintah.

Laskar Himpaudi Sambas Bertolak ke Sintang, Yunisa Harap Pembinaan PAUD Semakin Kuat

Laskar Himpaudi Sambas Bertolak ke Sintang, Yunisa Harap Pembinaan PAUD Semakin Kuat

Bunda PAUD Sambas Yunisa berharap kontingen Laskar Himpaudi memperkuat pembinaan PAUD melalui HUT ke-21 Himpaudi Kalbar.

Sekda Sintang Kartiyus Tekankan Ketahanan Keluarga untuk Bangun SDM Berkualitas

Sekda Sintang Kartiyus Tekankan Ketahanan Keluarga untuk Bangun SDM Berkualitas

Sekda Sintang Kartiyus menekankan pentingnya ketahanan keluarga melalui program Tribina untuk membangun SDM berkualitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer