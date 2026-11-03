Wujud Nyata Kepedulian Sosial, Korem 121/Abw Selesaikan Renovasi Panti Asuhan di Sintang Demi Kenyam

REHAB : Korem 121/Abw melaksanakan perehaban Panti Asuhan Cahaya Purnama di Kabupaten Sintang untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan anak-anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

PONTIANAK POST - Kondisi tempat tinggal yang layak dan nyaman menjadi kebutuhan penting bagi anak-anak panti asuhan. Menjawab kebutuhan tersebut, Korem 121/Abw melaksanakan perehaban Panti Asuhan Cahaya Purnama di Kabupaten Sintang untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan anak-anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Korem 121/Abw. Menurutnya, perhatian terhadap kondisi panti asuhan merupakan bagian dari kepedulian sosial yang perlu terus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Advertisement “Kami berharap melalui perehaban ini, Panti Asuhan Cahaya Purnama dapat menjadi tempat yang semakin layak, aman dan nyaman bagi anak-anak,” ujar Anggit, Senin (2/11).

Ia mengatakan, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menjawab berbagai kebutuhan sosial. Anggit menuturkan, perbaikan sarana dan prasarana tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal anak-anak yang membutuhkan perhatian bersama.