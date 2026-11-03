Fasilitas Tes Belum Tersedia di Sintang, Dinkes Sebut Puluhan Kasus Demam Ini Masih Berstatus Suspek

PONTIANAK POST - Keterbatasan fasilitas pemeriksaan khusus membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sintang belum dapat memastikan laporan dugaan chikungunya yang dialami masyarakat. Hingga penghujung Oktober 2026, tercatat 29 kasus suspek chikungunya, dengan peningkatan keluhan dalam dua pekan terakhir.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sintang, Haryono Linoh, mengatakan laporan masyarakat mengenai gejala demam yang dicurigai sebagai chikungunya mulai bertambah dalam beberapa minggu terakhir. Meski demikian, pihaknya belum bisa menetapkan seluruh laporan tersebut sebagai kasus terkonfirmasi.

“Untuk saat ini memang banyak masyarakat menyampaikan mengalami demam yang diduga chikungunya. Kami mencatat ada 29 kasus suspek sepanjang tahun ini,” ujar Haryono, Senin (2/11).

Advertisement Baca Juga: Gercep Stunting Sintang, Rosa Trifina Tekankan Pentingnya Data Akurat dan Kerja Lintas Sektor

Ia menjelaskan, penetapan chikungunya memerlukan pemeriksaan khusus untuk memastikan keberadaan virus penyebab infeksi tersebut. Sementara itu, fasilitas pemeriksaan yang dibutuhkan belum tersedia di Kabupaten Sintang. Karena itu, pencatatan yang dilakukan Dinkes masih sebatas kasus suspek atau dugaan berdasarkan laporan dan gejala yang ditemukan di masyarakat. Kepastian penyakit tidak dapat ditentukan hanya dari keluhan demam yang dialami seseorang.

“Kami tidak bisa menyatakan bahwa ini pasti chikungunya karena untuk memastikannya harus melalui pemeriksaan khusus. Kebetulan di Sintang pemeriksaan tersebut belum tersedia,” jelasnya.

Advertisement Haryono menerangkan, chikungunya merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang menjadi perantara penularannya merupakan jenis nyamuk yang juga menyebarkan demam berdarah dengue (DBD).

"Artinya, nyamuk penular DBD dapat membawa dua jenis penyakit berbeda, yakni chikungunya dan demam berdarah. Kedua penyakit tersebut sama-sama berkaitan dengan penularan melalui gigitan nyamuk, meskipun disebabkan virus yang berbeda," terangnya.