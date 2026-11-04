Kapolres Sintang Edukasi Pelajar soal Bullying dan Narkoba, Penguatan Karakter Jadi Perhatian

PONTIANAK POST - Penguatan karakter pelajar perlu berjalan seiring dengan upaya mencegah perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan di ruang kelas saja belum cukup untuk membentuk generasi muda yang mampu menghargai orang lain, menolak pengaruh negatif, serta bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat.

Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan, pembentukan karakter harus mencakup pemahaman mengenai sikap saling menghormati dan keberanian mengambil keputusan yang tepat. Menurutnya, nilai tersebut menjadi bekal penting bagi pelajar dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai pengaruh di lingkungan sekitar.

“Membangun generasi muda yang berkarakter tidak cukup hanya melalui pendidikan di ruang kelas,” ujar Budi, Selasa (3/11).

Advertisement Baca Juga: Pemkab Sintang Perbarui Data Kemiskinan Lewat Si-Valid, Verifikasi Penerima Bansos Dipercepat

Budi menyebut, kesadaran untuk menghargai sesama perlu ditanamkan agar pelajar memahami bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang baik. Sikap tersebut juga berkaitan dengan kemampuan mengenali tindakan yang dapat menyakiti orang lain, termasuk perundungan. Ia menilai, perundungan atau bullying menjadi satu diantara persoalan yang perlu mendapat perhatian di kalangan generasi muda. Perilaku tersebut tidak sejalan dengan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati.

"Oleh sebab itu, pelajar perlu memahami batas perilaku, menjaga hubungan dengan teman sebaya, serta menyadari dampak dari tindakan maupun perkataan," tutur Budi.

Advertisement Selain perundungan, bahaya penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian. Kapolres mengingatkan pentingnya kemampuan untuk berkata tidak terhadap hal-hal negatif. Keputusan tersebut membutuhkan kesadaran diri dan pemahaman terhadap konsekuensi yang dapat muncul dari setiap tindakan.

Baca Juga: Polres dan BNN Sintang Gandeng 17 Pengelola Usaha Perketat Pengawasan Narkoba

Ia berharap para pelajar di Sintang mampu menerapkan nilai saling menghargai dalam keseharian, sekaligus mempertimbangkan akibat sebelum bertindak. Dengan karakter yang kuat, generasi muda memiliki bekal untuk menjaga diri, membangun relasi yang sehat, dan menentukan pilihan yang lebih baik bagi masa depannya.