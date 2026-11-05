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Sintang

Sebanyak 211 Desa di Sintang Belum Berstatus ODF, Pemkab Perkuat Verifikasi Sanitasi di Lapangan

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Kartiyus, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, mendorong percepatan deklarasi ODF bagi desa yang belum memenuhi standar sanitasi.
Kartiyus, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, mendorong percepatan deklarasi ODF bagi desa yang belum memenuhi standar sanitasi.

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PONTIANAK POST - Sebanyak 211 desa di Kabupaten Sintang masih belum berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Pemerintah daerah terus mengupayakan agar desa-desa tersebut memenuhi persyaratan sanitasi, setelah 180 desa tercatat telah mencapai status ODF.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mengatakan proses menuju deklarasi ODF dilakukan secara bertahap dan harus disertai pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. Pemerintah tidak menetapkan status tersebut hanya berdasarkan pernyataan atau kesiapan desa, tetapi terlebih dahulu memastikan kondisi di lapangan telah memenuhi ketentuan.

“Saya terus mendorong desa-desa untuk deklarasi ODF. Sudah 180 desa sudah ODF, sisa 211 lagi yang belum,” ujar Kartiyus, Rabu (4/11).

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Menurut dia, desa yang mengajukan deklarasi juga harus melalui verifikasi. Langkah tersebut menjadi bagian penting agar pengakuan bebas buang air besar sembarangan benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif.

“Desa yang mau ODF juga sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, dan kita tidak sembarangan melakukan deklarasi ODF,” katanya.

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Kartiyus menjelaskan, pemerintah daerah turut mengaitkan status ODF dengan perkembangan kemandirian desa. Desa yang telah berstatus mandiri diwajibkan memenuhi kriteria ODF. Dengan demikian, pemenuhan sanitasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan dan peningkatan status desa.

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“Desa yang berstatus desa mandiri, wajib ODF juga,” tutur Kartiyus.

Menurutnya, pencapaian ODF membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam memastikan kebiasaan buang air besar dilakukan pada tempat yang semestinya. Selain itu, proses verifikasi menjadi dasar untuk melihat apakah persyaratan telah terpenuhi sebelum deklarasi dilaksanakan.

Dengan jumlah desa yang telah mencapai ODF sebanyak 180, masih terdapat 211 desa yang menjadi pekerjaan lanjutan pemerintah daerah. Data tersebut menunjukkan upaya perlu terus dilakukan agar semakin banyak desa memenuhi standar sanitasi. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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