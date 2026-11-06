UMKM Sintang Didorong Lebih Mudah Akses Modal, TPAKD Siapkan Pembiayaan Lewat Perbankan Formal

PONTIANAK POST - Perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sintang pada 2026. Program ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperoleh layanan keuangan formal sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjelaskan, TPAKD dibentuk untuk memperluas akses keuangan melalui program yang telah dijalankan, antara lain satu rekening satu pelajar, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, serta layanan keuangan tanpa kantor.

“Di daerah, TPAKD dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Bala, Rabu (4/11).

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Ia menyebut, keberadaan tim tersebut juga mendukung target pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Target inklusi keuangan ditetapkan mencapai 91 persen pada 2025 dan 98 persen pada 2045.

Menurut Bala, layanan keuangan perlu tersedia dengan akses mudah, proses tidak kaku, dan biaya rendah. TPAKD Sintang yang dikukuhkan pada 2022 diharapkan menopang program prioritas pemerintah, terutama pengembangan industri dan UMKM.

Advertisement “Program TPAKD Kabupaten Sintang salah satunya membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat, kemudian mencarikan akses pembiayaan ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya,” ujarnya.

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Bala menambahkan, pengelolaan program secara tepat dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ia juga mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dan meminta anggota TPAKD berperan aktif agar program memberi dampak bagi perekonomian daerah.