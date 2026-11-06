DPO Kasus Sabu 59,85 Kilogram di Sintang Meninggal di Malaysia, Polisi Ungkap Penyebabnya

PONTIANAK POST - Seorang pria bernama Yusuf alias Andi dikabarkan meninggal dunia di Malaysia. Ia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Pihak berwenang menyita sekitar 59,85 kilogram sabu dan telah digagalkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang.

Operasi yang berlangsung di Jalan Dara Juanti, Kelurahan Ulak Jaya, Minggu (1/3) sempat memicu kehebohan warga pada saat itu. Diketahui, seorang pria berinisial WS (20) warga Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu berhasil diamankan.

Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno membenarkan kabar tersebut. Ia menyatakan Yusuf meninggal dunia di daerah Sri Aman, Sarawak, Malaysia.

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"Penyebab kematiannya karena sakit dan saat ini sudah dimakamkan di tempat beliau di Badau," jelas Budi.

Budi menyatakan, dalam hal ini Polres Sintang bekerjasama dengan kepolisian Malaysia. Berdasarkan keterangan mereka, Yusuf masuk ke negera seberang melalui jalur tidak resmi.

Advertisement "Kalau keterangan dari pihak Malaysia melalui jalur tidak resmi. Dan kabar meninggalnya ini sudah kami terima sekitar dua minggu lalu langsung dari kepolisian Malaysia," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Kapuas Hulu Kecamatan untuk proses pemulangan jenazah sehingga saat ini, jenazah telah dimakamkan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.