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Sintang

Sejumlah Dapur MBG di Sintang Tutup dan Menunggak Bayar, Bupati Bala Buka Suara Soal Ini

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyoroti persoalan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam High Level Meeting Kabupaten Sintang.(RISKA/PONTIANAK POST)
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyoroti persoalan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam High Level Meeting Kabupaten Sintang.(RISKA/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyoroti persoalan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tutup. Bala menyinggung MBG sebagai kegiatan yang berpotensi menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Namun, ia menyebut sejumlah dapur di Sintang tutup, sebagian pengelola belum memperoleh izin, dan ada bangunan yang belum dibayar.

Hal itu jadi bagian persoalan yang disampaikan Bala saat memberikan pengarahan dalam High Level Meeting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang 2026 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (5/11).

Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,53 persen pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta perangkat daerah menyusun intervensi berdasarkan data akurat serta menyentuh kebutuhan masyarakat.

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Bala menyebut, tingkat kemiskinan Sintang pada 2025 tercatat 7,93 persen. Selain target RPJMD 2025-2029 sebesar 6,53 persen pada 2029, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2026-2030 menetapkan sasaran 6,1 persen pada 2030.

“Diperlukan peran semua pihak secara sinergi dan terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan ini,” kata Bala, Kamis (5/11).

Ia meminta TKPKD mempertajam kebijakan, menentukan fokus dan lokus, serta memperluas cakupan program dan anggaran. Koordinasi juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan disesuaikan dengan karakter setiap wilayah.

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“Banyak hal yang harus kita lakukan dengan aksi nyata. Dan saya berharap kerja keras, transparansi, data, dan kolaborasi menghasilkan penurunan kemiskinan signifikan serta masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera," pungkasnya. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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