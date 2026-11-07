Sintang Turunkan 451 Atlet di 37 Cabang Olahraga pada Porprov XIV Kalbar 2026

SINTANG POST - Kabupaten Sintang mengirim 451 atlet untuk berlaga pada 37 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Bersama pelatih, ofisial dan panitia, total kontingen yang berangkat mencapai 602 orang. Jumlah tersebut menjadi gambaran kesiapan Sintang menghadapi persaingan olahraga tingkat provinsi sekaligus meningkatkan capaian prestasi daerah

Ketua KONI Sintang Momon Herwanto menjelaskan, seluruh atlet yang tergabung dalam kontingen merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah dipersiapkan melalui proses pembinaan dan latihan.

“Kami berharap seluruh atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas serta membawa nama baik daerah Kabupaten Sintang,” ujar Momon.

Advertisement Baca Juga: Tampil Memukau di Usia Muda, Arasya Oetara Borong Emas dan Perunggu Sambo Porprov Kalbar 2026

Ia mengatakan, keikutsertaan dalam Porprov tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga pembentukan karakter atlet. Disiplin, persaudaraan, dan mental juara menjadi bagian penting yang diharapkan tumbuh melalui kompetisi tersebut.

“Target kita bukan semata-mata mengejar medali atau prestasi, tetapi juga membangun karakter, disiplin, persaudaraan, dan mental juara,” tuturnya.

Advertisement Meski demikian, KONI Sintang tetap menargetkan perjuangan maksimal agar kontingen mampu menghasilkan prestasi membanggakan dan meningkatkan capaian olahraga daerah. Para atlet diharapkan memanfaatkan kesempatan bertanding untuk menunjukkan kemampuan hasil latihan selama persiapan.

Momon juga mengingatkan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial menjaga kesehatan, kekompakan, serta disiplin selama mengikuti pertandingan. Kepatuhan terhadap ketentuan kompetisi dan penghormatan kepada lawan maupun perangkat pertandingan menjadi bagian dari tanggung jawab kontingen.