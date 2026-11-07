Sintang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Menjadi 6,1 Persen pada 2030, Ini Strateginya

PONTIANAK POST - Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sintang menjadi 6,1 persen pada 2030 membutuhkan keterpaduan program lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga dunia usaha dan organisasi masyarakat. Penguatan koordinasi menjadi langkah penting agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kurniawan mengatakan, target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2022029 dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2026–2030. Angka kemiskinan yang berada pada kisaran 7,9 persen menjadi dasar perlunya upaya bersama untuk mencapai sasaran tersebut.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan keterlibatan dan kerja sama seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kurniawan.

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Hal itu disampaikannya dalam High Level Meeting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Bappeda tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kurniawan menjelaskan, TKPKD memiliki peran dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program penanggulangan kemiskinan. Melalui tim tersebut, tanggung jawab penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu atau dua perangkat daerah.

Advertisement “Upaya penurunan kemiskinan menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai sektor pembangunan,” jelas Kurniawan.

Pertemuan tingkat pimpinan itu diikuti sekitar 150 peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, organisasi masyarakat, NGO, pihak swasta, dan organisasi sosial.

Forum tersebut membahas penyelarasan dokumen perencanaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sekaligus sosialisasi RPKD 2026–2030.

Kurniawan mengatakan, pengelolaan data terpadu dan akurat juga menjadi perhatian agar penentuan penerima manfaat serta intervensi program sesuai kebutuhan masyarakat.