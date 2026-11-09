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Sintang

Poliran Sintang Buka Peluang Kerja bagi Warga Lokal, Ini Langkah Pemkab dan Polres Sintang

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Nota kesepakatan kerja sama ditandatangani Bupati Gregorius Herkulanus Bala bersama Kapolres AKBP Budi Hartono Sutrisno.(ISTIMEWA)
Nota kesepakatan kerja sama ditandatangani Bupati Gregorius Herkulanus Bala bersama Kapolres AKBP Budi Hartono Sutrisno.(ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Kabupaten Sintang diarahkan memperluas peluang kerja masyarakat lokal sekaligus menekan gangguan keamanan dan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Sintang dan Polres Sintang menjalin kerja sama pemberdayaan masyarakat melalui nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati Gregorius Herkulanus Bala bersama Kapolres AKBP Budi Hartono Sutrisno.

“Dengan kerja sama ini, Polres Sintang dengan jaringan yang luas bisa membantu agar pekerja lokal bisa bekerja di perusahaan yang ada,” ujar Bala di Sintang kemarin.

Bala mengatakan, perusahaan tetap dapat mendatangkan pekerja dari luar daerah apabila tenaga kerja lokal belum tersedia untuk posisi tertentu. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan perusahaan diperlukan agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipetakan secara tepat.

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Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kesepakatan itu berkaitan dengan pelaksanaan Program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Menurutnya, kondisi keamanan masyarakat turut dipengaruhi oleh ketersediaan pekerjaan.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat juga dipengaruhi bagaimana masyarakat mempunyai pekerjaan. Kalau masyarakat mempunyai pekerjaan, otomatis untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif itu akan diurungkan,” kata Budi. (nda)

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Editor : Miftahul Khair
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