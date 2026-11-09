Pimpin WKRI Sintang Periode 2026-2029, Eva Aprinandez Ajak Perempuan Lebih Aktif Berorganisasi

PONTIANAK POST - Kepemimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Katedral Kristus Raja Sintang periode 2026-2029 akan berfokus pada keterlibatan anggota dan penguatan kebersamaan dalam menjalankan organisasi. Eva Aprinandez yang terpilih sebagai ketua berharap semakin banyak perempuan bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan WKRI.

Eva mengatakan, keterlibatan anggota menjadi bagian penting dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. Ia berharap anggota yang sudah aktif dapat mengajak perempuan lain untuk bergabung, sehingga WKRI semakin berkembang dan memiliki lebih banyak anggota yang berkontribusi.

“Saya mendorong ibu-ibu yang sudah aktif untuk mengajak ibu-ibu lain bergabung di WKRI. Saya dulu juga diajak orang lain untuk bergabung di WKRI,” kata Eva, Sabtu (7/11).

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Ia juga berharap seluruh pengurus dan anggota bersedia bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab organisasi. Menurutnya, dukungan anggota diperlukan agar berbagai program dapat terlaksana dengan baik.

“Bantu saya dalam mengurus WKRI ini. Untuk pengurus dan anggota, mohon kesediaannya jika saya masukkan ke dalam pengurus,” ujarnya.

Advertisement Pastor Penasehat Rohani WKRI Cabang Katedral Kristus Raja Sintang, RD Yuventius Leo Rigby, juga mengingatkan agar setiap pengurus mengambil bagian dalam menjalankan organisasi.

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