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Sintang

Perusahaan di Kabupaten Sintang Akan Dipanggil Polres untuk Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja Lokal

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno siapkan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal.(ISTIMEWA)
Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno siapkan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal.(ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Polres Sintang akan memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja bagi warga lokal. Langkah ini menjadi bagian dari kerja sama pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberdayaan masyarakat serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan, pertemuan dengan perusahaan akan dilakukan untuk mengetahui jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang juga akan memaparkan program pelatihan agar perusahaan memperoleh tenaga kerja yang siap bekerja.

“Jadi, kita tidak menyalurkan masyarakat yang tidak siap kerja kepada perusahaan,” ujar Budi.

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Menurutnya, pelatihan menjadi tahapan penting sebelum peserta dipertemukan dengan perusahaan. Peserta diharapkan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha.

Ia menyatakan, kepolisian bersama pemerintah daerah akan mengupayakan agar peserta pelatihan terserap di perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan perusahaan akan menjadi dasar dalam menyiapkan calon pekerja.

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Budi berharap program tersebut tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi berjalan melalui kegiatan nyata dan berkelanjutan. (nda)

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Editor : Miftahul Khair
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