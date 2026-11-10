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Sintang

Bukan Sekadar Lomba Bujang Dara, Generasi Muda Sintang Diharapkan Jadi Pelestari Budaya Melayu

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Lomba Bujang Dara menjadi satu di antara upaya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu kepada generasi muda di Sintang.(RISKA/PONTIANAK POST)
Lomba Bujang Dara menjadi satu di antara upaya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu kepada generasi muda di Sintang.(RISKA/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Generasi muda Melayu Kabupaten Sintang diharapkan tidak hanya mengenal adat dan budaya leluhur, tetapi juga memiliki kebanggaan terhadap identitasnya serta mengambil bagian dalam menjaga warisan tersebut di tengah perkembangan zaman. Pelestarian budaya perlu dilakukan melalui praktik kehidupan sehari-hari agar tidak berhenti sebagai pengetahuan maupun kegiatan perlombaan.

Asisten I Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar, mengatakan pemerintah daerah mendukung generasi muda mencintai dan melestarikan budaya daerah masing-masing, khususnya budaya Melayu.

“Budaya Melayu harus terus dipraktikkan, diperkenalkan, dikembangkan, dan diwariskan dalam kehidupan sehari-hari. Kenali bahasa dan adat istiadatnya, pelajari kesenian dan tradisinya, jaga sopan santunnya, serta tanamkan nilai-nilai luhur budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat,” pesan Ahyarudin saat membuka lomba Bujang Dara, Minggu (8/11) malam.

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Ahyarudin menuturkan, lomba Bujang Dara menjadi satu di antara upaya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu kepada generasi muda. Kegiatan tersebut tidak sekadar menguji penampilan, kemampuan dan kepercayaan diri peserta, tetapi juga memperkenalkan nilai adat, kesantunan, tata krama, seni serta tradisi yang diwariskan para pendahulu.

“Budaya Melayu merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas masyarakat Kabupaten Sintang. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, adat istiadat, bahasa, kesantunan, tata krama, seni, serta tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Semua itu merupakan kekayaan yang harus kita jaga bersama,” terangnya.

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Ia berharap peserta Bujang Dara mampu menjadi duta budaya yang memperkenalkan identitas Melayu Sintang kepada masyarakat luas. Ahyarudin juga berpesan agar peserta tidak hanya mengejar gelar juara, tetapi membawa semangat pelestarian budaya ke keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja dan lingkungan masyarakat. (nda)

 

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Editor : Miftahul Khair
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