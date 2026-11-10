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Sintang

UMKM Sintang Punya Peluang Kembangkan Usaha Lewat PNM, Ini Pesan Penting Bupati Bala soal Pinjaman

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat melihat stand UMKM di Kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha Akbar PT Permodalan Nasional Madani di Pendopo Bupati Sintang.(RISKA/PONTIANAK POST)
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat melihat stand UMKM di Kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha Akbar PT Permodalan Nasional Madani di Pendopo Bupati Sintang.(RISKA/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sintang memiliki peluang memperbesar usaha melalui pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengajak masyarakat yang membutuhkan modal memanfaatkan program tersebut dengan tetap memperhatikan kemampuan mengelola keuangan dan membayar cicilan.

Bala mengatakan, program pemerintah pusat melalui PNM tidak hanya menyediakan pinjaman, tetapi juga pendampingan usaha hingga membantu pemasaran produk UMKM yang memenuhi persyaratan.

“Ini program pemerintah pusat, yang tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga memberikan pendampingan supaya usahanya bisa berkembang, maju, dan tentunya pinjamannya tidak macet. Bahkan produk UMKM yang layak akan dibantu pemasarannya. Ini sesuatu yang luar biasa,” ujar Bala, Senin (9/11).

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Menurutnya, keberadaan pembiayaan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membangun usaha maupun mengembangkan bisnis yang sudah berjalan. Namun, pemanfaatannya harus disertai perencanaan keuangan yang baik agar modal tidak habis untuk kebutuhan di luar usaha.

“Saya berharap warga Sintang bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Saya juga berpesan agar menata diri dalam hal pengelolaan keuangan. Mana yang kebutuhan utama, prioritas dan lainnya,” pesan Bala.

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Ia mengibaratkan pengembangan usaha seperti menanam ubi. Pertumbuhan usaha membutuhkan kesabaran dan pengelolaan yang tepat agar hasilnya tidak habis sebelum berkembang. Bala juga mengingatkan penerima pinjaman agar memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Riwayat pembayaran yang baik dapat menjaga kepercayaan lembaga pemberi modal sekaligus membuka peluang memperoleh pembiayaan lebih besar.

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Bala membagikan pengalaman hidupnya yang pernah bekerja sebagai tukang pikul karet sebelum menjadi bupati. Menurutnya, keberhasilan membutuhkan kesabaran, penentuan prioritas dan pengelolaan keuangan yang disiplin. (nda)

 

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Editor : Miftahul Khair
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