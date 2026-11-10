Pemkab Sintang Ajak Masyarakat Perkuat Toleransi dan Persaudaraan untuk Menjaga Kerukunan Antar umat

PONTIANAK POST - Keberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang masyarakat Kabupaten Sintang menjadi kekuatan yang perlu dijaga melalui persaudaraan, toleransi dan sikap saling menghormati. Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi berita bohong maupun ujaran kebencian yang berpotensi memecah persatuan.

Ajakan tersebut disampaikan Helmi, Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan. Menurutnya, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan masyarakat saling menjauh, apalagi bermusuhan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi landasan untuk saling membantu dan melengkapi.

“Kabupaten Sintang adalah rumah kita bersama. Masyarakatnya beragam suku, agama, budaya dan latar belakang. Karena itu, mari kita jaga kerukunan dan toleransi yang selama ini telah tumbuh dengan baik. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong, ujaran kebencian maupun hal-hal yang dapat memecah belah persatuan,” terang Helmi, Senin (9/11).

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Ia mengapresiasi Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki manfaat dalam memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Helmi mengingatkan masyarakat agar menjadikan agama sebagai sumber kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari kita jadikan agama sebagai sumber kedamaian, bukan permusuhan. Mari kita biasakan menyampaikan kata-kata yang menyejukkan, melakukan tindakan yang membawa kebaikan, serta mengutamakan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.