Festival Lestari 2026, Sintang Dorong Pelestarian Alam dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal

PONTIANAK POST - Pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dua agenda yang perlu berjalan beriringan dalam pembangunan Kabupaten Sintang. Melalui Festival Lestari 2026, pemerintah daerah berupaya mempertemukan berbagai pihak untuk mengembangkan ekonomi lokal tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam.

Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan, Sintang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sejak bergabung dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) pada 2017. Asosiasi pemerintah kabupaten tersebut memiliki sembilan anggota yang berkomitmen menjaga ekosistem penting sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam LTKL terdapat beberapa topik prioritas, yakni komoditas lestari, reforma agraria dan perhutanan sosial, pencegahan bencana, energi bersih dan terbarukan, tata kelola sampah, serta konservasi dan restorasi ekosistem,” kata Ronny saat membuka Festival Lestari 2026 di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (10/11) kemarin.

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Ronny menyatakan, komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sintang hingga 2030. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan agar manfaatnya tetap dirasakan generasi mendatang.

Festival Lestari, kata Ronny, bukan sekadar ajang memperkenalkan potensi daerah, melainkan ruang pertukaran pengalaman dan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, komunitas, serta akademisi. Ia mengingatkan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tiga krisis planet yang membutuhkan penanganan bersama.