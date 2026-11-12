Peringati HKN ke-62, Pemkab Sintang Perkuat Pencegahan Penyakit dan Layanan Kesehatan Masyarakat

PONTIANAK POST - Pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini sekaligus mencegah kondisi kesehatan memburuk. Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak masyarakat mengubah kebiasaan berobat ketika sakit menjadi upaya aktif menjaga kesehatan melalui pemeriksaan berkala.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Sintang, Rabu (11/11).

Bala menyampaikan, kesehatan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan berkualitas.

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“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, di mana pun mereka tinggal. Kita akan terus mendorong agar masyarakat bisa mencegah sebelum sakit dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Bala.

Menurutnya, perubahan pola hidup menjadi bagian penting dalam mencegah penyakit kronis. Masyarakat perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari, termasuk pola konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula berlebih.

Advertisement “Pencegahan penyakit kronis dimulai dari pilihan sederhana di meja makan, termasuk mengurangi konsumsi gula berlebih. Melalui inovasi Nutri-Level, masyarakat semakin mudah mengenali kandungan gizi dan memilih minuman yang lebih sehat,” jelasnya.

Bala juga menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan nasional. Program tersebut mengubah pendekatan pelayanan dari menunggu masyarakat sakit menjadi menjaga warga tetap sehat.