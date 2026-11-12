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Sintang

Produk Unggulan Sintang Perlu Perlindungan Hukum, Pemkab Dorong Kesadaran Kekayaan Intelektual

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Pemkab Sintang dukung pendaftaran hak cipta dan inventarisasi potensi indikasi geografis masyarakat. (RISKA / PONTIANAK POST)
Pemkab Sintang dukung pendaftaran hak cipta dan inventarisasi potensi indikasi geografis masyarakat. (RISKA / PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Produk pertanian, hasil perkebunan, kerajinan tangan hingga pengetahuan tradisional masyarakat Kabupaten Sintang memiliki potensi ekonomi sekaligus identitas daerah. Namun, kekayaan tersebut membutuhkan perlindungan hukum agar tidak dimanfaatkan pihak lain tanpa pengakuan terhadap pencipta maupun masyarakat pemiliknya.

Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi, mengatakan kekayaan intelektual merupakan hasil kreativitas, inovasi, dan kemampuan manusia yang memiliki nilai ekonomi maupun budaya. Karena itu, perlindungan terhadap hasil karya menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum.

“Kekayaan intelektual perlu dilindungi agar pencipta, penemu, pelaku usaha, maupun masyarakat yang menghasilkan suatu karya memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas hasil karyanya,” kata Helmi, Rabu (11/11).

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Helmi menuturkan, Sintang memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, budaya, tradisi, serta berbagai produk unggulan dengan karakteristik tersendiri. Potensi tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus daya saing daerah.

“Sebagian kekayaan tersebut mungkin sudah dikenal luas, bahkan dipasarkan ke luar daerah. Namun, potensi yang besar harus diikuti dengan upaya perlindungan hukum yang memadai,” tuturnya.

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Helmi menjelaskan, kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. Ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan kebutuhan bersama. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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