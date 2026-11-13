Stok LPG Sintang Aman hingga Nataru 2026, Disperindag Siapkan Tambahan Kuota untuk Masyarakat

PONTIANAK POST - Ketersediaan LPG di Kabupaten Sintang dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menghadapi peningkatan konsumsi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang berencana mengajukan tambahan kuota fakultatif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Kepala Disperindag Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan hingga November ini distribusi LPG dari tujuh agen di wilayah Sintang masih berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Total alokasi LPG untuk Kabupaten Sintang mencapai 11.606,025 metrik ton.

“Dari aspek stok maupun suplai, kita tidak ada kendala. Tujuh agen yang ada di Sintang menyalurkan LPG sesuai dengan kuota. Bahkan, untuk menghadapi momen Natal dan Tahun Baru, kita akan mengajukan tambahan kuota fakultatif,” kata Subendi, Kamis (12/11).

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Ia menuturkan, pengajuan tambahan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang berpotensi meningkat selama perayaan Natal dan pergantian tahun. "Dengan tambahan pasokan, ketersediaan LPG diharapkan tetap terjaga sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan energi rumah tangga," harapnya.

Di sisi lain, persoalan harga LPG di sejumlah wilayah masih menunjukkan variasi. Subendi menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima, harga LPG di kawasan Badau berkisar Rp33 ribu hingga Rp35 ribu.

Advertisement Perbedaan harga tersebut diduga berkaitan dengan biaya transportasi yang harus ditanggung dalam proses distribusi. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang memiliki wilayah luas membuat penyaluran LPG hingga ke kecamatan dan desa membutuhkan biaya angkut tersendiri.