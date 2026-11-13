Bukan Sekadar Ide, Inovasi di Sintang Dituntut Hadirkan Solusi Nyata bagi Persoalan Masyarakat

PONTIANAK POST - Kompleksitas persoalan pembangunan membuat Pemerintah Kabupaten Sintang membutuhkan cara kerja yang lebih kreatif dan kolaboratif. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau pemanfaatan teknologi, tetapi mampu menghasilkan perbaikan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi, saat membahas pelaksanaan final Sintang Innovation Challenge (SIC) 2026. Menurut dia, tantangan di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, ekonomi masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan memerlukan pendekatan yang adaptif.

“Inovasi bukan hanya tentang teknologi canggih atau sesuatu yang benar-benar baru. Inovasi juga tentang bagaimana kita memperbaiki cara kerja, menyederhanakan pelayanan, meningkatkan efektivitas program, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Helmi, Kamis (12/11).

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Ia menjelaskan, inovasi yang tepat harus berangkat dari kebutuhan warga dan persoalan yang dihadapi daerah. Gagasan yang dihasilkan juga perlu memiliki nilai tambah serta dapat diterapkan secara berkelanjutan, bukan sekadar menarik saat dipresentasikan.

SIC 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang menjadi satu di antara ruang untuk mengembangkan ekosistem inovasi. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bertukar gagasan, menguji solusi, memperkuat kolaborasi, dan memberi ruang bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah. (nda)