Sintang Innovation Challenge 2026 Dorong Generasi Muda Kembangkan Gagasan untuk Kemajuan Daerah

PONTIANAK POST - Persoalan pembangunan daerah membutuhkan gagasan baru yang tidak selalu harus berawal dari program besar. Kepekaan melihat masalah di lingkungan sekitar dan kemampuan menawarkan solusi menjadi modal penting yang ingin dikembangkan melalui Sintang Innovation Challenge (SIC) 2026 di Kabupaten Sintang.

Kompetisi yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sintang ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan budaya inovasi kepada generasi muda. Sebanyak 15 tim mengikuti kompetisi tersebut, dengan 10 tim di antaranya berhasil melaju ke babak final setelah melewati proses seleksi.

“Anak-anak muda memiliki banyak potensi, kreativitas, dan pemikiran baru. Karena itu, perlu diberikan wadah agar gagasan mereka bisa berkembang menjadi sebuah inovasi,” ujar Kepala Brida Kabupaten Sintang, Deddy Irawan, Kamis (12/11).

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Deddy mengatakan kegiatan ini merupakan kompetisi inovasi pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan gagasan yang bermanfaat. Ia menilai, kemampuan menghasilkan ide perlu diikuti dengan keterampilan mengembangkan konsep dan menyampaikan gagasan secara terstruktur.

"Dengan demikian inovasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai pemikiran, tetapi memiliki peluang untuk diterapkan," tuturnya. (nda)