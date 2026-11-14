Pemkab Sintang Siapkan Aturan Keamanan Informasi, Antisipasi Ancaman Kejahatan Siber Pemerintahan

PONTIANAK POST - Perlindungan data pemerintahan dan keamanan sistem digital menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang melalui penyusunan regulasi khusus tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Aturan tersebut disiapkan untuk memperkuat pengamanan informasi sekaligus mengantisipasi risiko kejahatan siber di lingkungan pemerintahan.

Kepala Diskominfo Sintang, Igor Nugroho, mengatakan keberadaan regulasi tersebut diperlukan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Penggunaan sistem elektronik untuk menjalankan berbagai layanan dan administrasi membutuhkan pengelolaan keamanan yang terarah agar informasi pemerintah tetap terlindungi," ujar Igor, Jum'at (13/11).

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Menurutnya, penyusunan Raperbup SMKI tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan digital yang lebih aman.

“Penguatan payung hukum tata kelola keamanan informasi menjadi langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik,” tuturnya.

Advertisement Ia menjelaskan, penerapan SMKI nantinya diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi milik pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengelola sistem informasi serta mengurangi potensi gangguan keamanan digital.