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Sintang

Pemkab Sintang Siapkan Aturan Keamanan Informasi, Antisipasi Ancaman Kejahatan Siber Pemerintahan

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Diskominfo Sintang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengikuti rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperbup tentang SMKI. (ISTIMEWA)
Diskominfo Sintang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengikuti rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperbup tentang SMKI. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Perlindungan data pemerintahan dan keamanan sistem digital menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang melalui penyusunan regulasi khusus tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Aturan tersebut disiapkan untuk memperkuat pengamanan informasi sekaligus mengantisipasi risiko kejahatan siber di lingkungan pemerintahan.

Kepala Diskominfo Sintang, Igor Nugroho, mengatakan keberadaan regulasi tersebut diperlukan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

"Penggunaan sistem elektronik untuk menjalankan berbagai layanan dan administrasi membutuhkan pengelolaan keamanan yang terarah agar informasi pemerintah tetap terlindungi," ujar Igor, Jum'at (13/11).

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Menurutnya, penyusunan Raperbup SMKI tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan digital yang lebih aman.

“Penguatan payung hukum tata kelola keamanan informasi menjadi langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik,” tuturnya.

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Ia menjelaskan, penerapan SMKI nantinya diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi milik pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengelola sistem informasi serta mengurangi potensi gangguan keamanan digital.

Penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan penting karena transformasi digital membuat aktivitas pemerintahan semakin bergantung pada teknologi. Tanpa pengelolaan yang memadai, data dan layanan elektronik berpotensi menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kebocoran informasi hingga serangan siber. (nda)

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Editor : Rafael B. Junior
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