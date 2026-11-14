Kodim 1205 Sintang Gelar KKRI Gelombang VII 2026, Bekali Generasi Muda Jiwa Kepemimpinan

PONTIANAK POST - Pembentukan karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa menjadi fokus pembinaan generasi muda melalui Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang VII Tahun 2026 yang diselenggarakan Kodim 1205/Sintang.

Komandan Kodim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan perjalanan bangsa. Karena itu, pembinaan mental, karakter, dan nasionalisme perlu dilakukan sejak dini agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh serta memiliki kepedulian terhadap negara.

“Seluruh peserta hendaknya memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah pengetahuan, membentuk kedisiplinan, serta meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kecintaan terhadap tanah air,” ujar Anggit, Jumat (13/11).

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Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan kemajuan teknologi, tetapi turut bergantung pada kualitas karakter generasi penerusnya.

"Anak muda perlu memiliki mental yang kuat, integritas, serta kemampuan menghadapi perubahan dan berbagai persoalan yang berkembang," ungkapnya.