Bupati Sintang Bala Dorong Inovasi Berbasis Potensi Lokal, CSR Mitra Pembangunan Capai Rp25 Miliar

PONTIANAK POST - Pengembangan inovasi berbasis potensi daerah dan keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut tergambar dalam Festival Lestari ke-6, Sintang Innovation Challenge (SIC) 2026, dan Mitra Pembangunan Award yang berlangsung pada 10–12 November 2026.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, pengembangan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Potensi yang dimiliki daerah perlu dikelola dan dikembangkan melalui inovasi serta kerja sama berbagai pihak. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Bala, Jumat (13/11).

Sementara itu, Sintang Innovation Challenge 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang menghadirkan sepuluh finalis. Para peserta mempresentasikan gagasan dan produk inovasi yang kemudian dinilai oleh lima orang dewan juri.

Bala berharap kreativitas masyarakat tidak berhenti pada kompetisi, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk maupun gagasan yang memiliki nilai tambah.

Advertisement “Inovasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memanfaatkan potensi daerah, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bala juga menyerahkan 288 piagam penghargaan kepada perusahaan dan mitra pembangunan melalui Mitra Pembangunan Award 2026. Penghargaan diberikan dalam 21 kategori dengan total kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mencapai Rp25 miliar.