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Sintang

Sintang Masih Butuh Tenaga Kesehatan, Lulusan STIKES Kapuas Raya Diminta Siap Mengabdi ke Pedalaman

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.(ISTIMEWA)
Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.(ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang masih menghadapi tantangan akibat luasnya wilayah yang harus dijangkau. Dengan cakupan 14 kecamatan, 391 desa, dan 16 kelurahan, ketersediaan tenaga kesehatan profesional menjadi kebutuhan penting, terutama untuk memastikan masyarakat di kawasan pedalaman memperoleh pelayanan yang memadai.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan. Kehadiran sumber daya manusia kesehatan yang kompeten juga sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat di desa hingga wilayah terpencil.

Ia berharap lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Kapuas Raya mampu mengambil bagian dalam menjawab kebutuhan tersebut dengan mengedepankan profesionalisme, kedisiplinan, integritas, serta kepedulian sosial.

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“Jadilah tenaga kesehatan yang tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan medis, tetapi juga memiliki ketulusan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat membutuhkan keramahan, perhatian, dan perlakuan yang manusiawi,” ungkap Ahyarudin saat menghadiri wisuda STIKES Kapuas Raya.

Menurutnya, kelulusan dari perguruan tinggi bukan menjadi titik akhir proses belajar, melainkan langkah awal untuk memasuki lingkungan kerja sekaligus menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. Terlebih, bidang kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia.

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“Wisuda bukan akhir perjalanan, tetapi awal untuk memasuki dunia pengabdian yang sesungguhnya. Profesi kesehatan memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan kehidupan orang lain,” tuturnya.

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Ahyarudin juga menyebut Stikes Kapuas Raya mempunyai kontribusi penting dalam membantu pemerintah daerah mempersiapkan tenaga kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Peran perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan dan kemampuan mahasiswa sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Ia berharap lembaga pendidikan tersebut terus mengembangkan mutu pembelajaran, meningkatkan kompetensi lulusan, serta memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan.

“Pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik keberadaan perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah,” tutupnya. (nda)

 

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Editor : Miftahul Khair
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