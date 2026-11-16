Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penting bagi UMKM Sintang,Ini yang Perlu Dipahami Pelaku Usaha

PONTIANAK POST - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengrajin, seniman, hingga kelompok masyarakat adat perlu memahami cara melindungi produk dan karya yang mereka hasilkan. Pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual menjadi penting agar nama produk, merek, inovasi, serta keunikan lokal tidak mudah digunakan pihak lain tanpa perlindungan hukum.

Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi, mengatakan masyarakat yang memiliki produk maupun karya perlu memperoleh informasi dan pendampingan terkait ketentuan perlindungan hukum. Kemampuan menghasilkan produk berkualitas perlu diikuti pemahaman mengenai cara menjaga identitas dan hasil kreativitas tersebut.

“Jangan sampai masyarakat hanya mampu menghasilkan produk yang baik, tetapi belum mengetahui bagaimana melindungi nama produk, merek, karya, inovasi, dan keunikan yang dimiliki,” kata Helmi di Sintang kemarin.

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Ia menjelaskan, kebutuhan pendampingan itu tidak terbatas pada pelaku UMKM. Pengrajin, seniman, pelaku ekonomi kreatif, kelompok tani, komunitas masyarakat adat, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya juga memiliki potensi yang perlu dijaga.

"Setiap produk atau karya yang mempunyai ciri khas dapat menjadi identitas sekaligus nilai tambah bagi pemiliknya," ungkapnya.

Advertisement Oleh karena itu, Helmi menyatakan akses terhadap informasi mengenai aturan dan prosedur perlindungan perlu diperluas. Masyarakat harus mengetahui jenis perlindungan yang sesuai dengan hasil karya atau produk mereka, termasuk langkah yang perlu ditempuh agar kepemilikan atas identitas tersebut memiliki dasar hukum.

Helmi menilai pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha dan kreativitas. Perlindungan juga memberi kepastian terhadap identitas produk, sehingga ciri khas yang dibangun melalui proses panjang tidak mudah disalahgunakan.

“Informasi dan pendampingan harus bisa menjangkau berbagai kelompok, karena potensi karya dan produk tidak hanya berasal dari pelaku usaha, tetapi juga tumbuh di lingkungan komunitas,” ujarnya.

Upaya tersebut sekaligus membantu mencegah perselisihan kepemilikan dan memperkuat posisi masyarakat ketika produk atau karya mereka dikenal lebih luas nantinya.

Helmi berharap dengan pemahaman yang memadai, masyarakat tidak berhenti pada kegiatan menghasilkan dan memasarkan produk. "Mereka juga perlu memperhatikan aspek legalitas agar hasil kreativitas, pengetahuan, serta kekhasan daerah dapat terjaga dan memberi manfaat berkelanjutan bagi pemiliknya," tukasnya. (nda)