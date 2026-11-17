PONTIANAK POST - Penanaman pohon buah di lingkungan perkantoran menjadi satu diantara upaya Pemerintah Kabupaten Sintang memperluas ruang hijau sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih asri. Program Green Office yang mulai diterapkan Pemerintah Kecamatan Binjai Hulu diharapkan menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mengapresiasi inisiatif Kecamatan Binjai Hulu yang telah memanfaatkan halaman kantor untuk menanam berbagai jenis pohon buah.

"Penanaman ini hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pegawai yang beraktivitas di kawasan perkantoran," ujar Kartiyus, Senin (16/11).

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Kartiyus mengatakan, keberadaan tanaman buah dapat memberikan nilai tambah karena hasilnya kelak bisa dinikmati bersama oleh para pegawai. Namun, keberhasilan program tersebut membutuhkan kepedulian dan perawatan secara berkelanjutan.

“Ini program yang bagus karena akan membuat lingkungan kantor lebih hijau. Apalagi pohon yang ditanam merupakan tanaman buah sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi ASN di sini,” ungkapnya.

Advertisement Ia mengingatkan seluruh pegawai Kecamatan Binjai Hulu agar tidak membiarkan tanaman yang sudah ditanam begitu saja. Penyiraman dan pemeliharaan secara rutin perlu dilakukan agar pohon dapat tumbuh dengan baik hingga menghasilkan buah.

“Staf di sini harus rajin menyiram dan merawat pohon yang sudah ditanam. Kalau nanti pohonnya berbuah, kalian juga yang akan menikmati dan memanennya,” kata Kartiyus.

Ia berharap konsep serupa dapat diterapkan di seluruh kantor pemerintahan di Kabupaten Sintang. Dengan bertambahnya jumlah pepohonan, lingkungan perkantoran tidak hanya terlihat lebih nyaman, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap kualitas udara.

Kartiyus menyebut Dinas Lingkungan Hidup dapat mengambil peran sebagai penggerak untuk memperluas pelaksanaan program tersebut ke berbagai OPD.