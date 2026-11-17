PONTIANAK POST - Sebanyak 35 pohon buah ditanam di lingkungan Kantor Kecamatan Binjai Hulu sebagai bagian dari upaya membangun kawasan perkantoran yang lebih hijau dan berkelanjutan. Program Green Office ini tidak sekadar mempercantik halaman kantor, tetapi juga menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dinikmati hingga generasi mendatang.

Sekretaris Kecamatan Binjai Hulu sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Camat Binjai Hulu, Yacobus Dozy, mengatakan penanaman pohon buah merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak jangka panjang. "Tanaman yang tumbuh dan berkembang nantinya dapat memberikan manfaat bagi pegawai maupun masyarakat yang beraktivitas di lingkungan kantor tersebut," ujar Yacobus.

Menurutnya, penghijauan perkantoran perlu dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, bukan hanya upaya memperindah kawasan kerja. Karena itu, pemeliharaan tanaman menjadi bagian penting agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan hasil sesuai harapan.

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“Total ada 35 pohon buah yang kami tanam hari ini. Apa yang kita tanam sekarang mungkin baru akan dinikmati oleh generasi berikutnya yang nantinya bekerja di Kantor Kecamatan Binjai Hulu,” ungkap Yacobus.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program Green Office juga melibatkan dukungan pihak swasta melalui kemitraan dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Advertisement *Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lingkungan perkantoran yang lebih ramah lingkungan," tuturnya.

Terdapat tujuh perusahaan di wilayah kerja Kecamatan Binjai Hulu yang dilibatkan dalam mendukung kegiatan tersebut. Bentuk kontribusi yang diberikan beragam, mulai dari penyediaan bibit tanaman buah hingga perlengkapan penunjang penghijauan.