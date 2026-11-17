PONTIANAK POST – Penyelesaian pembangunan 46 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sintang telah mencapai 100 persen. Tahap selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan fasilitas dan kesiapan koperasi sebelum memasuki proses pengembangan usaha serta pengelolaan operasional.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan berdasarkan data sementara dari Kodim dan Agrinas, terdapat sekitar 73 hingga 74 KDKMP yang sedang dalam proses pembangunan di wilayah Sintang.

Dari jumlah tersebut, 46 koperasi telah menyelesaikan pembangunan. Sementara koperasi lainnya masih dalam proses pengerjaan sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan perkembangan dan kelengkapan fasilitasnya.

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“Data sementara yang kami terima dari Kodim atau Agrinas sekitar 73 sampai 74 koperasi. Dari jumlah itu, 46 sudah mencapai 100 persen. Sisanya masih dalam proses pembangunan dan akan kami verifikasi kembali,” kata Subendi, Senin (16/11).

Ia menuturkan, hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Setelah seluruh tahapan pembangunan dan pendataan selesai, perhatian akan beralih pada kesiapan operasional, pengembangan usaha, serta tata kelola koperasi.

Advertisement Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, pengelolaan KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan akan melibatkan Agrinas selama dua tahun. Pelaksanaannya dilakukan bersama manajer dan pengurus koperasi sebelum pengelolaan dikembalikan kepada pengurus setelah koperasi mandiri.

“Untuk koperasi yang sudah 100 persen dan memiliki sarana prasarana lengkap, nantinya pengelolaan dilakukan Agrinas selama dua tahun bersama manajer dan pengurus. Setelah mandiri, pengelolaan dikembalikan kepada pengurus koperasi,” jelasnya.

Subendi menambahkan, bidang usaha KDKMP dapat mencakup kebutuhan pokok, distribusi LPG, serta sektor lain sesuai potensi wilayah. Di Kalimantan Barat, peluang usaha juga dapat dikembangkan melalui sektor perkebunan kelapa sawit.