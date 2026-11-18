Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11).(ISTIMEWA)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang harus menyesuaikan perencanaan anggaran 2027 setelah alokasi dana transfer dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp118,1 miliar dari asumsi awal. Penurunan tersebut menjadi tantangan dalam menjaga pembiayaan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.

Hal itu disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Sidang DPRD Sintang, Senin (16/11).

Advertisement Bala menjelaskan, dalam perhitungan sebelumnya dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1,63 triliun. Namun, berdasarkan informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah, jumlah tersebut turun menjadi sekitar Rp1,52 triliun.

"Berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat tentu memengaruhi ruang fiskal daerah. Karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan secara lebih terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang tersedia," kata Bala.

Advertisement Ia menyatakan, perubahan tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat menentukan penggunaan anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan.

"Meskipun terjadi pengurangan pendapatan, pemerintah daerah tetap harus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan dengan baik. Ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan alokasi belanja," tuturnya.

Bala menambahkan, pemerintah daerah perlu menentukan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

"Kita perlu memilah kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.

Penyesuaian alokasi tersebut mengacu pada surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026 mengenai alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah juga memperhitungkan informasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.