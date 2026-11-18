Menu Sehat Anak Sekolah, Sintang Kenalkan Pangan Lokal dan Kebiasaan Makan Ikan Sejak Dini
PONTIANAK POST - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus menuturkan, kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi perlu dibangun sejak usia anak-anak dengan memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar.
"Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, pemanfaatan pangan lokal juga menjadi cara mengenalkan kekayaan sumber makanan daerah kepada generasi muda," ujar Niko saat menghadiri edukasi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), serta kreasi menu berbahan pangan lokal di SDN 18 Nobal, Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Selasa (17/11).
Niko mengatakan, pemenuhan kebutuhan makanan keluarga seharusnya tidak hanya berorientasi pada rasa kenyang, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi yang diperlukan tubuh, terutama untuk mendukung pertumbuhan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
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"Melalui edukasi ini, kita ingin masyarakat semakin memahami pentingnya makanan bergizi. Sintang memiliki potensi perikanan dan berbagai bahan pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga," katanya.
Ia juga mengajak masyarakat membiasakan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang baik bagi kesehatan. Menurutnya, potensi pangan yang tersedia di sekitar tempat tinggal dapat diolah menjadi berbagai hidangan sehat tanpa harus selalu bergantung pada bahan makanan dari luar daerah.
Niko menyebutkan, terdapat tiga kebiasaan yang perlu diterapkan dalam keluarga, yakni menyediakan makanan beragam dan bergizi, menjadikan ikan, sayuran serta buah sebagai menu harian, dan mengenalkan pola makan sehat sejak dini.
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Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pilot Project Gerakan Sintang Beragam Pangan Lokal (G-SAMPAN) di Desa Solam Raya. Program ini menggabungkan edukasi B2SA, Gemarikan dan praktik kreasi menu untuk memperkenalkan alternatif makanan sehat berbasis potensi daerah. (nda)