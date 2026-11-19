PONTIANAK POST - Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam berbagai kebutuhan dapur menjadi langkah sederhana yang dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengajak seluruh Ketua TP PKK Desa di Kecamatan Ketungau Hulu agar menjalankan program tersebut secara konsisten, dimulai dari lingkungan keluarga masing-masing.Pesan itu disampaikannya ketika memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja (Raker) Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Ketungau Hulu di Gedung Batas Negeri, Sungai Pisau, Kecamatan Ketungau Hulu, Rabu (18/11).

"Sepuluh Program Pokok PKK harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan organisasi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat," ujar Hermina.

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Ia menyebutkan, kader PKK perlu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum mengajak masyarakat menerapkan berbagai program. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengubah pekarangan rumah menjadi lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Hermina, kebiasaan menanam tanaman pangan di sekitar rumah memiliki manfaat ekonomi bagi keluarga. Selain mempermudah memperoleh bahan masakan, langkah tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembelian kebutuhan dapur di pasar.