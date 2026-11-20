Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala. (DOK PONTIANAK POST)

Advertisement

PONTIANAK POST - Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Gregorius Herkulanus Bala meminta dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah tersebut.

Dukungan melalui APBN diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas perbatasan guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan.

Advertisement "Kita sudah melakukan berbagai cara agar anggaran mengalir untuk pembangunan kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Sintang. Misalnya, kami terus menyuarakan peningkatan jalan dari Semubuk tembus ke Nanga Merakai, kemudian Simpang Mengerat bisa menjadi status jalan nasional," kata Gregorius saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia di Sintang, Kamis (19/11).

Pemkab Sintang Perjuangkan Peningkatan Status Jalan

Gregorius mengatakan, pemerintah daerah terus mengangkat potensi dan kebutuhan kawasan perbatasan agar mendapat perhatian serta alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Salah satu yang diperjuangkan adalah peningkatan jalan dari Semubuk menuju Nanga Merakai serta pengusulan status jalan nasional untuk ruas Simpang Mengerat.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Sintang mendorong program transmigrasi lokal di Kecamatan Ketungau Hulu agar pembangunan kawasan perbatasan mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Transmigrasi.

"Program transmigrasi di Ketungau Hulu bukan memindahkan penduduk dari luar, tetapi warga lokal. Dengan demikian, anggaran transmigrasi bisa masuk. Kemarin Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan jalan di kawasan transmigrasi di Binjai Hulu. Ada belasan kilometer jalan yang akan dibangun," ujarnya.

Di Kecamatan Ketungau Tengah, Pemkab Sintang juga membangun tiga jembatan pada 2026 untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.

Baca Juga: Sekda Sintang Minta Desa Perbatasan Siapkan Data Pembangunan untuk Percepat Bantuan Pemerintah Pusat

Pembangunan PLBN Menunggu Dukungan Kedua Negara

Terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Gregorius mengajak seluruh pihak menjaga kekompakan dalam memperjuangkan penyelesaian fasilitas perbatasan tersebut.

Ia juga berharap pemerintah Malaysia segera membuka wilayah perbatasannya secara resmi agar aktivitas lintas batas dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Kita semua harus tetap kompak dan semangat. Masyarakat mendukung, kami terus melakukan upaya agar pemerintah pusat bisa menyelesaikan bangunan PLBN dan Malaysia mau membuka wilayah mereka secara resmi," katanya.

Baca Juga: Kartiyus Tegaskan Pembangunan Perbatasan Sintang Makin Maju dan Terasa Manfaatnya

Warga Hibahkan Lahan untuk Jalan Paralel Perbatasan

Gregorius mengapresiasi dukungan masyarakat yang secara sukarela menghibahkan sebagian lahan perkebunan untuk pembangunan jalan paralel perbatasan.

Bahkan, menurut dia, ada warga yang merelakan sebagian teras rumahnya untuk mendukung pelebaran jalan.

Dukungan tersebut dinilai mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.

"Masyarakat di perbatasan juga terus mendukung pembangunan dengan merelakan kebun mereka untuk jalan paralel perbatasan. Mereka tidak takut dengan peluru, tetapi mereka takut pembangunan tidak ada di perbatasan. Bahkan, ada teras rumah warga yang diikhlaskan untuk pelebaran jalan," ujarnya.

Rakor yang diselenggarakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tersebut dihadiri kepala badan terkait, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Konsulat Jenderal RI, jajaran perangkat daerah Pemkab Sintang, serta camat dan kepala desa di kawasan perbatasan.