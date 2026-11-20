PONTIANAK POST - Lambatnya penyerapan anggaran menjelang akhir tahun menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang. Dengan waktu efektif tersisa sekitar tiga minggu, realisasi anggaran 2026 masih berada di angka 64,95 persen. Kondisi tersebut menyisakan pekerjaan cukup besar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan dan pencairan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan berdasarkan data per 16 November 2026, masih terdapat 35,05 persen anggaran yang belum terealisasi. Pemerintah daerah pun berupaya mengoptimalkan waktu yang tersedia agar capaian penyerapan anggaran dapat melampaui 90 persen.

"Kami tetap memasang target realisasi di atas 90 persen. Jika bisa mencapai 91 persen, itu sudah menjadi capaian yang cukup baik. Namun, kami berharap jangan sampai penyerapan anggaran justru berada di bawah angka 90 persen," ujar Kurniawan, Kamis (19/11).

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Untuk mengejar target tersebut, Bappeda Sintang menyiapkan langkah percepatan dengan mempertemukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama sejumlah OPD yang tingkat realisasi belanjanya masih rendah. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan sekaligus mencari jalan keluar agar proses pengadaan dan belanja tidak kembali mengalami keterlambatan.

Menurut Kurniawan, koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. OPD yang masih memiliki pekerjaan dan kegiatan belum terselesaikan diharapkan segera mengambil langkah konkret sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Advertisement "Kami akan segera menghubungkan ULP dengan OPD yang capaian belanjanya masih tertinggal. Melalui koordinasi ini, kendala yang menghambat proses pengadaan bisa dibahas dan dicarikan penyelesaiannya dalam waktu yang tersisa," jelasnya.

Kurniawan menambahkan, evaluasi yang dilakukan saat ini masih berfokus pada perkembangan realisasi belanja dan pencairan anggaran. Pemerintah daerah belum masuk pada pembahasan mengenai dampak pelaksanaan anggaran terhadap masyarakat.